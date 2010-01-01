Регистрация окончена
Уважаемый (ая) , поздравляем с успешной регистрацией.
По электронной почте вам был выслан код для активизации вашего пользователя.
Пожалуйста, проверьте почту, чтобы активизировать вашего пользователя.
На указанный телефон вам был выслан код для активации вашего аккаунта.
Пожалуйста, проверьте телефон, чтобы активировать вашего пользователя.
Введите код активации из СМС в поле:
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Код активации отправлен еще раз.
Вы не можете отправить код активации еще раз.
Если смс с кодом Вам не приходят, Вы можете воспользоваться активацией с помощью звонка.
Аккаунт успешно активирован. Войти.
Проверьте правильность введенных вами данных:
Данные по пользователю
|Имя:
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|Email:
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|Телефон:
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|Login:
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| (для входа в систему)
Не беспокойтесь, если при вводе данных вы допустили ошибку.
После входа в систему
Userator вы сможете изменить ваши данные.
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